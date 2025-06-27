Ізраїль завдав авіаудару по об'єкту Хезболли в Лівані

Про це заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє Times of Israel.
Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили авіаудар по об’єкту, що належить угрупованню Хезболла, розташованому в районі замку Бофорт на півдні Лівану. Цю інформацію підтвердила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), згідно з повідомленням Times of Israel.
Військові зазначили, що атакований об’єкт використовувався Хезболлою для “управління вогнем і оборонними діями” і був частиною підземної інфраструктури, яка вже неодноразово ставала мішенню для ізраїльських сил.
“Останніми днями ЦАХАЛ виявив спроби терористичної організації Хезболла відновити цей об’єкт, і тому було завдано удару по терористичній інфраструктурі у цьому районі.”
Крім того, у ЦАХАЛі підкреслили, що наявність цього об’єкта та спроби його відновлення є серйозним порушенням угод між Ізраїлем і Ліваном.
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