Ізраїль ліквідував командира іранських дронів у масштабній авіаоперації

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)

Ізраїльські військові оголосили про ліквідацію Аміна Фур Джудхі, який був одним із провідних командирів дронового підрозділу Військово-повітряних сил Корпусу вартових Ісламської революції Ірану. Цю інформацію підтвердила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Згідно з даними військових, Джудхі загинув внаслідок ізраїльського авіаудару по Ірану 20 червня. Він займав посаду командира другого угруповання безпілотників у ВПС КВІР і координував численні запуски дронів з району Ахваз на південному заході Ірану, націлених на територію Ізраїлю.

Після ліквідації Тахара Фура, командира головного штабу безпілотників КВІР 13 червня, Джудхі став ключовою фігурою в цій структурі.

Атаки Ізраїлю на Іран: деталі та наслідки

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану, а також інші військові об’єкти.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”.

Він зазначив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

У відповідь на атаки Ізраїлю, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території, реагуючи на удари по своїх цілях.

Після цього, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані важливі оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських ударів по своїй території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.