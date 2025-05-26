Авіаудар Ізраїлю по школі в Газі: загибель мирних жителів та ескалація конфлікту

Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу

Ізраїль здійснив авіаудар по школі в Газі, де перебували переселенці, внаслідок чого загинуло щонайменше 20 осіб, а десятки отримали поранення. Цю інформацію підтвердила місцева влада.

Атака відбулася в районі Дарадж, і, за словами медиків, серед загиблих є жінки та діти.

У понеділок, 25 травня, ізраїльська армія оголосила, що вночі атакувала об’єкт управління ХАМАС у Газі, який використовувався для планування терористичних атак проти ізраїльських військових та цивільних осіб.

Ситуація в Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, захопивши кілька населених пунктів і взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію проти бойовиків.

Ці військові дії призвели до гуманітарної кризи в регіоні та загибелі сотень людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі національній безпеці.

15 січня 2025 року між Ізраїлем і ХАМАС була укладена угода про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня. Угода передбачала три етапи: повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників.

Проте 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення бойових дій у Секторі Гази.

17 травня Ізраїль анонсував новий наступ у Газі, метою якого стало знищення ХАМАС і звільнення заручників. Палестинська сторона повідомила про 146 загиблих унаслідок бойових дій, які тривають.

18 травня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив готовність до укладення угоди з ХАМАС для припинення бойових дій.

19 травня ізраїльська армія розпочала масштабну наземну операцію в Газі, спрямовану на захоплення контролю над спустошеними територіями, на фоні безуспішних переговорів про припинення вогню в Катарі.

Того ж дня Нетаньягу заявив, що після завершення війни проти ХАМАС Ізраїль планує зберегти контроль над Сектором Гази.