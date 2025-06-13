Ізраїльська повітряна операція проти ядерних об'єктів Ірану: реакція МАГАТЕ

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, як повідомило Іранське державне інформагентство IRNA

На ядерному об’єкті в Натанзі, Іран, було знищено наземний завод зі збагачення урану. Про це в п’ятницю повідомив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час засідання Ради Безпеки ООН.

Гроссі зазначив, що іранська влада також повідомила про атаки на два інші об’єкти: завод зі збагачення пального у Фордо та об’єкт в Ісфагані. На даний момент інформації про ці атаки недостатньо, але підтверджено військову активність навколо цих місць.

Гроссі підкреслив, що його агентство підтримує постійний контакт з іранським ядерним регулятором для оцінки стану уражених об’єктів та вивчення можливих наслідків для ядерної безпеки. Він наголосив на важливості недопущення перетворення ядерних об’єктів на мішені.

“Такі атаки мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, захищеності, системи гарантій, а також для регіонального й міжнародного миру та безпеки.” – Рафаель Гроссі

Гроссі також висловив готовність терміново відвідати регіон, щоб оцінити ситуацію на місці та підтримати заходи з безпеки та нерозповсюдження в Ірані.

Він завершив свій виступ, запропонувавши МАГАТЕ як нейтральну платформу, де факти мають перевагу над риторикою, а технічний діалог – над ескалацією.

Повітряна операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та інші військові установки.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь на ізраїльські удари, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після атаки Ізраїлю кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, зазначивши, що наразі підвищення рівня радіації не зафіксовано.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, а низка країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації напруженості на Близькому Сході.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що в одному з ядерних об’єктів Ірану було зафіксовано забруднення.