Ізраїльські авіаудари по Ірану: загибель військових і звинувачення США

За даними Іранського державного інформагентства IRNA

Посол Ірану в ООН, Амір Іравані, оголосив, що внаслідок ізраїльських авіаударів по Ірану загинуло щонайменше 78 осіб, серед яких були високопосадовці військової сфери. Цю інформацію він озвучив під час засідання Ради Безпеки ООН, що відбулося 13 червня.

Дипломат також зазначив, що понад 320 людей отримали поранення, більшість з яких є цивільними особами. Іравані звинуватив США у співучасті, підкресливши, що Вашингтон надавав Ізраїлю розвідувальні дані та політичну підтримку.

“Ті, хто підтримує цей режим, насамперед США, мають усвідомлювати: допомагаючи і сприяючи цьому злочину, вони повністю поділяють відповідальність за його наслідки.” – Амір Іравані

Крім того, він звинуватив Сполучені Штати у постачанні зброї, яка була використана Ізраїлем під час цих атак.

“Ми не забудемо, що наші люди загинули внаслідок ізраїльських ударів, здійснених американською зброєю.” – Амір Іравані

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури Ірану, заводів з виробництва балістичних ракет та інших військових об’єктів. Він наголосив, що операція триватиме до повного виконання поставлених завдань.

Серед загиблих внаслідок атаки виявилися командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у напрямку території Ізраїлю.

Після атаки низка країн закрила свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, зазначивши, що наразі підвищення рівня радіації не зафіксовано.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Водночас ряд країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації конфлікту на Близькому Сході.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про виявлення забруднення всередині одного з ядерних об’єктів Ірану.