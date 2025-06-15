Ізраїльські удари по Ірану: попередження ЦАХАЛ та міжнародна реакція

Як повідомляє Twitter-акаунт @IDF

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) випустила термінове попередження для іранців, закликаючи їх терміново залишити райони, що знаходяться поблизу військових об’єктів. Це повідомлення було опубліковане перською мовою в соціальній мережі X.

У своєму зверненні ЦАХАЛ зазначила:

“Усі особи, які перебувають на військових заводах з виробництва зброї або в їх допоміжних установах, повинні негайно покинути ці райони та не повертатися до подальшого повідомлення. Ваша присутність поруч із цією інфраструктурою наражає ваше життя на ризик.”

ЦАХАЛ також пояснила:

“Це послання, яке ми поширюємо серед громадян Ірану. Хоча Іран вирішує завдати удару без попередження, ми вирішуємо попередити невинний народ, навіть якщо це означає відмову від елементу несподіванки. Ми попереджаємо їх, перською мовою, багатьма каналами.”

Раніше ізраїльська армія оголосила про завершення серії масштабних ударів по цілях у Тегерані, пов’язаних із іранською ядерною програмою. У ніч на 13 червня ізраїльські ВПС розпочали повітряну операцію, завдавши ударів по десятках об’єктів, включаючи ті, що стосуються збагачення урану та військової інфраструктури.

Мета операції та її наслідки

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що основною метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атак загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після цих ударів кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти. Іран, у свою чергу, запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території. 13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

Реакція міжнародної спільноти

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських ударів по своїй території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.