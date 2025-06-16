Атака на іранське телебачення IRIB у Тегерані: прямий ефір і реакції

Про атаку повідомляють іранські агенції Fars News та Tasnim News.

У Тегерані сталася атака на будівлю іранського державного телебачення IRIB, здійснена ізраїльськими військовими. Цей інцидент потрапив у прямий ефір, що викликало значний резонанс серед глядачів.

Іранські інформаційні агентства, такі як Fars News та Tasnim News, повідомили про подію. Fars News опублікувала відео моменту атаки, назвавши її “нападом режиму, що вбиває дітей”, який був спрямований на приміщення державного медіахолдингу.

Згідно з інформацією від Tasnim News, після короткої перерви прямий ефір телеканалу було відновлено, що свідчить про швидку реакцію медіа на ситуацію.

У соціальних мережах активно поширюються зображення пошкодженої будівлі, яка, ймовірно, стала мішенню для обстрілу.

На даний момент офіційних коментарів з боку ізраїльської влади не надходило, що залишає багато запитань без відповідей.

Ця новина продовжує оновлюватися, і деталі інциденту можуть змінюватися.