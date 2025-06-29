Відтермінування слухань у справі Нетаньяху через безпекові причини

Про це повідомляє The Times of Israel

29 червня Єрусалимський окружний суд ухвалив рішення про відтермінування слухань у справі прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, які мали відбутися найближчими днями. Цю інформацію оприлюднили в The Times of Israel.

Адвокат Нетаньяху, Аміт Хадад, подав два клопотання 27 червня, в яких просив перенести свідчення прем’єра на два тижні. Причинами стали “дипломатичні, національні та безпекові питання першочергового значення”, пов’язані з нещодавнім конфліктом з Іраном, що завершився припиненням вогню.

Суд відхилив ці клопотання, оскільки не було надано достатніх підстав для їх підтримки. Проте 29 червня Нетаньяху особисто з’явився до суду разом із керівниками військової розвідки. На закритому засіданні генерал-майор Шломі Біндер та директор “Моссаду” Давід Барнеа пояснили, чому прем’єр не може бути присутнім на слуханнях, запланованих на понеділок і середу.

Після засідання суд оголосив про скасування найближчих слухань, зазначивши, що надані пояснення суттєво відрізняються від попередніх підстав для перенесення. Суд також звернувся до адвокатів Нетаньяху з проханням забезпечити виступ іншого свідка захисту 2 липня, щоб уникнути затримок у розгляді справи.

Деталі справи Нетаньяху

Нетаньяху обвинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою та отриманні хабарів у трьох окремих справах, які розглядаються вже п’ять років. Звинувачення стосуються використання службового становища в особистих цілях, отримання дорогих подарунків від друзів-мільйонерів та надання сприятливих регуляторних послуг одному з найбільших медіамагнатів Ізраїлю.

Судовий процес над прем’єром неодноразово відкладався через військові конфлікти в Газі та Лівані. Дата наступного слухання наразі залишається невідомою.

У грудні 2024 року Нетаньяху дав свідчення в окружному суді Тель-Авіва, назвавши звинувачення на свою адресу “абсурдними”.

26 червня 2025 року президент США Дональд Трамп висловив різку критику на адресу судового процесу, назвавши його “полюванням на відьом” і закликав до його скасування. Він також запропонував помилувати Нетаньяху, якого охарактеризував як “великого героя”.