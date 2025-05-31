Ліквідація лідера ХАМАС Мухаммеда Сінвара та переговори про перемир'я

Як повідомляє Twitter-акаунт @IDF

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що 13 травня 2025 року було ліквідовано Мухаммеда Сінвара, який очолював військове крило палестинської організації ХАМАС, а також ще двох командирів угруповання. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби армії, опублікованого 31 травня.

Операція була проведена у співпраці з Агентством безпеки Ізраїлю (Шин Бет) у районі Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. Атаку здійснили Південне командування та Повітряні сили, керуючись даними військової розвідки. ЦАХАЛ стверджує, що метою удару був підземний командний пункт, розташований під шпиталем.

В результаті цієї операції, як зазначає ЦАХАЛ, були ліквідовані не лише Мухаммед Сінвар, але й командир бригади “Рафах” Мухаммед Шабана, а також командир південного батальйону Хан-Юніс Махді Кувара. Сінвар був братом Ях’ї Сінвара, керівника політбюро ХАМАСу, який був ліквідований Ізраїлем у жовтні 2024 року.

“До і під час удару було вжито заходів для мінімізації ризику шкоди цивільному населенню, включно з використанням високоточних боєприпасів, повітряним спостереженням і додатковою розвідкою.” – ЦАХАЛ

У той день повідомлялося про щонайменше 11 загиблих та 40 поранених у Європейському шпиталі Хан-Юніса. Ізраїль також підкреслює, що Мухаммед Сінвар відігравав ключову роль у плануванні та реалізації нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

17 травня Ізраїль оголосив про новий наступ під назвою “Колісниці Гедеона” в Секторі Гази, метою якого є ліквідація ХАМАСу та звільнення заручників.

29 травня речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що ХАМАС та Ізраїль досягли угоди про 60-денне припинення вогню в Секторі Гази. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав проєкт угоди перед його передачею угрупованню ХАМАС.

У Білому домі зазначили, що переговори тривають, і остаточне підтвердження перемир’я буде оголошено після досягнення домовленості.

Раніше Нетаньяху запевнив сім’ї заручників у готовності ухвалити угоду про припинення вогню та звільнення заручників, запропоновану спецпредставником США Стівом Віткоффом. ХАМАС взяв час на вивчення проєкту.

Проте прем’єр-міністр раніше заявляв, що Ізраїль “нізащо не припинить війну в Газі”, навіть якщо буде досягнуто угоди про звільнення більшої кількості заручників. 26 квітня ХАМАС оголосив про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників і укласти п’ятирічне перемир’я з Ізраїлем.

Згідно з інформацією Ізраїлю, в полоні залишаються 58 заручників, з яких приблизно 23 живі. Більшість із близько 250 осіб, захоплених під час нападу ХАМАСу у 2023 році, були звільнені в рамках угод про припинення вогню.