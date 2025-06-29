Ліквідація лідера ХАМАСу в Газі та переговори про припинення вогню

Як повідомляє Twitter-акаунт @IDF

Армія оборони Ізраїлю оголосила про ліквідацію в Газі одного з ключових засновників військового крила ХАМАСу – Хахама Мухаммеда аль-Іссу. Це сталося в рамках операцій, які проводять ізраїльські військові.

Згідно з інформацією, наданою ізраїльськими військовими, Аль-Ісса був одним із останніх високопрофесійних членів ХАМАСу, які залишилися в регіоні. Він відіграв важливу роль у плануванні та реалізації нападу на Ізраїль, що відбувся 7 жовтня 2023 року, під час якого загинуло понад 1200 людей, а понад 250 осіб були взяті в заручники.

Військові також підкреслили, що Аль-Ісса займався відновленням структур ХАМАСу, які зазнали значних пошкоджень під час конфлікту.

17 травня Ізраїль розпочав нову військову операцію під назвою “Колісниця Гедеона” в Секторі Гази, метою якої є ліквідація бойового угруповання ХАМАС та звільнення заручників.

29 травня речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що ХАМАС та Ізраїль досягли згоди про 60-денне припинення вогню в Секторі Гази. Вона зазначила, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав проект угоди перед його передачею представникам ХАМАСу.

“Переговори тривають, і остаточне підтвердження перемир’я буде оголошено офіційно після досягнення домовленості.” – Представниця Білого дому Керолайн Левітт

Раніше Нетаньяху повідомив родинам заручників про готовність прийняти угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Газі, яку запропонував спецпредставник США Стів Віткофф. ХАМАС наразі розглядає цю пропозицію.

Проте Нетаньяху також зазначав, що Ізраїль “ні за що не припинить війну в Газі”, навіть якщо буде досягнуто угоду про звільнення більшої кількості заручників.

26 квітня ХАМАС оголосив про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників та укласти перемир’я з Ізраїлем на п’ять років.

Зараз Ізраїль повідомляє, що в полоні залишаються 58 заручників, з яких приблизно 23 живі. Більшість із близько 250 осіб, захоплених під час нападу ХАМАС у 2023 році, були звільнені в рамках угод про припинення вогню.