Ізраїль ліквідував дев'ять іранських вчених у ядерній операції

Як повідомляє Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про ліквідацію дев’яти провідних іранських вчених, які були залучені до ядерної програми Ірану. Це сталося 14 червня, коли ізраїльські військові оприлюднили відповідну інформацію.

У своїй заяві ЦАХАЛ зазначив:

“Вчора винищувачі ЦАХАЛу, керовані розвідувальним управлінням, одночасно завдали ударів по десятках цілей по всьому Ірану в рамках масштабного стартового залпу операції. Під час ударів КВІР на початку операції «Висхідний лев» було ліквідовано дев’ять високопоставлених науковців та експертів, які займалися розробкою ядерної програми іранського режиму.”

Згідно з інформацією ізраїльських військових, успішність удару стала можливою завдяки точним розвідувальним даним, зібраним Розвідувальним управлінням ЦАХАЛ. Ліквідовані вчені мали значний досвід у розробці ядерної зброї.

Серед ліквідованих експертів були:

Ферейдун Аббасі – фахівець з ядерної інженерії

Мохаммад Махді Техранші – фахівець з фізики

Акбар Моталебі Заде – фахівець з хімічної інженерії

Саїд Барджі – фахівець з матеріалознавства

Амір Хасан Фахахі – фахівець з фізики

Абд аль-Хамід Мінушер – фахівець з реакторної фізики

Мансур Асгарі – фахівець з фізики

Ахмад Реза Зольфагарі Дар’яні – фахівець з ядерної інженерії

Алі Бахуей Катірімі – фахівець з механіки

ЦАХАЛ підкреслив:

“Особи, які були ліквідовані, відігравали центральну роль у прогресі на шляху до ядерної зброї. Їх ліквідація завдає значного удару по здатності іранського режиму отримати зброю масового знищення.”

Операція розпочалася в ніч на 13 червня, коли ізраїльські ВПС завдали ударів по численних об’єктах на території Ірану, включаючи підприємства, пов’язані із збагаченням урану, та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури Ірану, а також заводів з виробництва балістичних ракет і військових потужностей. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю, а також кілька країн закрили свій повітряний простір через загострення ситуації.

МАГАТЕ висловило занепокоєння через удари по ядерних об’єктах, хоча Іран запевнив, що серйозних пошкоджень ядерна інфраструктура не зазнала.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ізраїльських ударів, проте Вашингтон спростував ці звинувачення і закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.