Ізраїльська операція проти Ірану: удари по ядерних об'єктах та ескалація конфлікту

Як повідомляє медіа CNN

Згідно з інформацією, наданою ізраїльським безпековим чиновником, розвідувальна служба “Моссад” здійснила контрабанду зброї до Ірану напередодні недавніх ударів, які були націлені на іранські оборонні об’єкти. Цю інформацію оприлюднили в одному з новинних випусків.

Чиновник зазначив, що в Ірані була створена база для запуску дронів, які були активовані під час атак, щоб уразити ракетні пускові установки, розташовані поблизу Тегерана.

Він також повідомив, що Ізраїль ввіз високоточну зброю в центральну частину Ірану, розмістивши її поблизу зенітно-ракетних комплексів, а також встановив ударні системи на транспортних засобах.

Операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими інфраструктурами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою цієї операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

Внаслідок цих атак загинули високопосадовці, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

У відповідь на ізраїльські удари, 13 червня Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Крім того, після атак з боку Ізраїлю кілька країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, зазначивши, що наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації.

Іран також закликав до скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН, а низка країн, включаючи Велику Британію, Китай та Оман, закликали до деескалації напруженості на Близькому Сході.