Ізраїль завдав ударів по порту Ходейда в Ємені через атаки хуситів

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на заяву ізраїльських військових.

Вранці 10 червня Військово-морські сили Ізраїлю завдали ударів по інфраструктурі порту Ходейда, розташованого на заході Ємену, який контролюється хуситами. Цю інформацію підтвердила Армія оборони Ізраїлю, зазначивши, що удари стали відповіддю на нещодавні атаки хуситів на ізраїльську територію.

З моменту останнього авіаудару по хуситах 28 травня, підтримуване Іраном угруповання випустило сім балістичних ракет і принаймні один безпілотник у бік Ізраїлю. Одна з ракет, запущена напередодні, не досягла цілі.

У своїй заяві ізраїльські військові підкреслили, що метою сьогоднішнього удару було “поглиблення завданої шкоди військовому використанню порту”, який протягом останнього року неодноразово ставав мішенню для ізраїльських сил.

ЦАХАЛ також зазначив, що порт використовується хуситами для транспортування зброї, що є прикладом цинічної експлуатації цивільної інфраструктури для терористичних цілей.

Напередодні удару Армія оборони Ізраїлю оголосила про евакуацію порту Ходейда, а також сусідніх портів Рас-Іса та Саліф, останній з яких не зазнав обстрілу.

У серпні 2024 року ізраїльські військові вже завдавали ударів по нафтових об’єктах у Ємені, які контролюються хуситами, після їхніх атак на Тель-Авів.

Хусити також неодноразово атакували судна в Червоному морі, що стало відповіддю на ізраїльські обстріли Сектора Гази. Ці атаки порушили глобальне судноплавство, змусивши компанії змінювати маршрути на більш довгі та витратні шляхи навколо Південної Африки.