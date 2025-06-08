Ізраїльська операція в Сирії: загибель бойовика ХАМАС і напружені відносини

Як повідомляє Twitter-акаунт @IDF

8 червня ізраїльські військові провели операцію в районі Мазраат-Бейт-Джинн, розташованому на півдні Сирії. В результаті цього удару загинув один з представників угрупування ХАМАС. Про це йдеться у заяві ЦАХАЛу, опублікованій у соціальних мережах.

Бейт-Джинн знаходиться приблизно за сім кілометрів від кордону між Ізраїлем та Сирією, за межами буферної зони, контрольованої Армією оборони Ізраїлю. Інші деталі операції поки що не розголошені, зокрема ім’я загиблого.

На момент публікації пресслужба ХАМАС не надала коментарів щодо ізраїльського удару.

У відповідь на ці події Дамаск заявив, що інформація про обстріл є неперевіреною, підкресливши, що Сирія не становить загрози для жодної з регіональних сторін, про що повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією агенції, Ізраїль та Сирія нещодавно розпочали прямі переговори, що може стати важливим кроком у відносинах між цими державами, які протягом десятиліть перебували у стані конфлікту на Близькому Сході.

Напружені відносини між Сирією та Ізраїлем

Відносини між Ізраїлем і Сирією залишаються напруженими з 1967 року, коли під час Шестиденної війни Ізраїль захопив Голанські висоти. У 1981 році Ізраїль анексував цю територію, що досі не визнано міжнародною спільнотою. Сирія наполягає на поверненні Голанських висот.

З початку громадянської війни в Сирії у 2011 році Ізраїль регулярно проводить авіаудари по об’єктах на сирійській території, зокрема по цілях, пов’язаних з Іраном та угрупуванням “Хезболла”, які Ізраїль вважає загрозою для своєї безпеки. У свою чергу, сирійська влада звинувачує Ізраїль у порушенні суверенітету та міжнародного права.

Останнім часом напруженість зросла на фоні війни Ізраїлю з ХАМАС. Ізраїль активізував удари по території Сирії, зокрема на півдні країни, де, за його твердженнями, діють бойовики, пов’язані з ХАМАС та іншими угрупуваннями, які Ізраїль вважає терористичними і загрозою національній безпеці.