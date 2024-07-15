Про це повідомили на каналі 225 батальйону.
Понад два місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до хлопців, що опинились в оточенні.
Увесь цей час бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки окупантів. Єдиний шлях постачання — дрони, якими доставляли боєкомплект, їжу і воду.
«Попри поранення та постійний тиск з боку ворога, бійці втримали позицію і при першій можливості були виведені на ротацію. Позиція наша, шлях розблоковано», — сказано в повідомленні 225 батальйону.
В цих боях проявили себе і колишні ув’язнені, які захищають країну в складі батальйону.
- Головком відправляє перевірку до 59-ї бригади
- Село Урожайне на Донеччині перейшло під контроль росіян
- Безугла: Сирський перетнув “червону лінію” — він злочинець, як і Содоль