Про це повідомили на каналі 225 батальйону.

Понад два місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до хлопців, що опинились в оточенні.

Увесь цей час бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки окупантів. Єдиний шлях постачання — дрони, якими доставляли боєкомплект, їжу і воду.

«Попри поранення та постійний тиск з боку ворога, бійці втримали позицію і при першій можливості були виведені на ротацію. Позиція наша, шлях розблоковано», — сказано в повідомленні 225 батальйону.

В цих боях проявили себе і колишні ув’язнені, які захищають країну в складі батальйону.