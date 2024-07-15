Зведена група бійців 225 окремого штурмового батальйону та 223 батальйону морської піхоти, які перебувала на позиції 70 діб без ротації.

Про це повідомили на каналі 225 батальйону.

Понад два місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до хлопців, що опинились в оточенні.

Увесь цей час бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки окупантів. Єдиний шлях постачання — дрони, якими доставляли боєкомплект, їжу і воду.

«Попри поранення та постійний тиск з боку ворога, бійці втримали позицію і при першій можливості були виведені на ротацію. Позиція наша, шлях розблоковано», — сказано в повідомленні 225 батальйону.

В цих боях проявили себе і колишні ув’язнені, які захищають країну в складі батальйону.