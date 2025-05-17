24 лютого 2022 року Артем “Нікополь” Дубина святкував день народження своєї мами, коли його розбудили вибухи о 4:30 ранку. Він швидко зібрався і вирушив на Донеччину, де приєднався до своїх побратимів з полку “Азов” у Маріуполі.

Історія Артема – це не просто розповідь про бойові дії на “Азовсталі”, а й про важке поранення, втрату пам’яті, полон і кохання, яке підтримувало його дух протягом двох з половиною років у російських катівнях. Після відновлення він планує повернутися до служби.

На момент початку повномасштабного вторгнення Росії Артем вже мав військовий досвід: він був мобілізований у 2015 році як офіцер запасу, а в 2016 році приєднався до полку “Азов”. Його метою було звільнення України від окупації та самовдосконалення.

До 2020 року Артем обіймав посаду командира інформаційної служби “Азову” у Маріуполі. 25 лютого 2022 року він зібрав своє спорядження і вирушив до військкомату, щоб бути зі своїм підрозділом у Донецькій області.

У квітні 2022 року його перевели до підрозділу швидкого реагування. Під час виконання бойового завдання 18 квітня снайпер влучив Артему в голову і шию. Він впав, і побратими спочатку вважали, що він загинув, але його евакуювали під димовою завісою.

Артем не приходив до тями три дні. Коли 21 квітня він відкрив очі, поруч була його побратимка “Нава”, яка тримала його за руку. Артем не впізнавав ні себе, ні місце, де перебував, і мав великі провали в пам’яті.

17 травня 2022 року Артем потрапив у полон разом з іншими бійцями “Азову”. Спочатку його утримували в Оленівці, потім дев’ять місяців у Таганрозькій тюрмі, а ще понад рік – у Камишині Волгоградської області Росії.

Протягом двох років Артем зазнавав побиттів, знущань та катувань під час допитів. Вихід з камери завжди супроводжувався насильством. У Камишині тюремники використовували електрошокери і погрожували жорстокими розправами, включаючи зґвалтування.

Артем розповідає, що катуванням з нього вибивали зізнання у злочинах, яких він не скоював, зокрема у нібито обстрілі пологового будинку та драмтеатру в Маріуполі. Російські тюремники виправдовували свої дії помстою за утиски російськомовних.

У полоні їх тримали в інформаційній ізоляції, забороняючи спілкування та не передаючи листи від рідних, які просто палили. За два дні до звільнення Артему сказали зібрати речі, але не брати мило і зубну пасту – це означало, що він залишає СІЗО.

13 вересня 2024 року Артема “Нікополя” Дубину звільнили в рамках обміну. Це був момент неймовірної радості – почути голоси рідних і дружини, про що він мріяв у полоні.

15 жовтня 2024 року Артем одружився. Кохання до Ольги стало для нього опорою у найважчі часи. Наразі він проходить реабілітацію, відновлює фізичний та психологічний стан, бере участь у акціях підтримки полонених і не виключає повернення до служби.

Артем підкреслює: “Ще багато людей, яких я знаю, залишаються в полоні. Це важке випробування – катування щодня. Полонені перебувають у жахливих умовах. Ми повинні робити все можливе, щоб їх якнайшвидше повертати додому.”