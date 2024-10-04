Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту до другого читання законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне підвищення податків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У податковому законопроєкті передбачили:

залишили збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;

встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи ФОП;

підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;

50% податок на банки;

збільшення МПЗ для земель;

25% податку на прибуток для фінкомпаній;

звільнення “кешбеку” від оподаткування;

перехід на помісячну звітність по ПДФО;

збільшення ренти на видобуток щебня;

При цьому підвищити ПДВ уряд відмовився.

Нардеп зазначив, що розгляд в парламентів буде на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня, але частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.