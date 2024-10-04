Що таке податки і навіщо вони потрібні – Офіційний веб-портал Гірської сільської ради

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У податковому законопроєкті передбачили:

  • залишили збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
  • встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи ФОП;
  • підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
  • 50% податок на банки;
  • збільшення МПЗ для земель;
  • 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
  • звільнення “кешбеку” від оподаткування;
  • перехід на помісячну звітність по ПДФО;
  • збільшення ренти на видобуток щебня;

При цьому підвищити ПДВ уряд відмовився.

Нардеп зазначив, що розгляд в парламентів буде на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня, але частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.