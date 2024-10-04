Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
У податковому законопроєкті передбачили:
- залишили збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
- встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи ФОП;
- підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
- 50% податок на банки;
- збільшення МПЗ для земель;
- 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
- звільнення “кешбеку” від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність по ПДФО;
- збільшення ренти на видобуток щебня;
При цьому підвищити ПДВ уряд відмовився.
Нардеп зазначив, що розгляд в парламентів буде на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня, але частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.
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