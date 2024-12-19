Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.
Історична будівля в Шевченківському районі Києва, збудована наприкінці XIX століття священником Казимиром Котунським, знову з’явилася на сайтах продажу нерухомості. Садибу пропонують купити за $380 000 або 15,6 млн гривень. Утім, в оголошеннях на майданчиках OLX і Flatfy не згадується про те, що будівля має статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення, що передбачає обов’язок реставрації.
За словами пам’яткоохоронця Дмитра Перова, садибу, розташовану на вулиці Якубенківській, 6 (колишня Тропініна), у попередні роки неодноразово виставляли на продаж, однак нових власників вона поки що не отримала. Оголошення про продаж зазначає, що будівлю можна використати як клініку, бутик-готель, спортивний чи освітній заклад.
“Знову виставили на продаж садибу Казимира Котунського, 1890-х років. Двоповерхова історична садиба має дійсний статус памʼятки архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний № 484-Кв)”, – наголосив Перов.
Садиба має загальну площу 460 м², у ній розташовано шість кімнат, мансарду, два поверхи. Поруч із будівлею є ділянка землі площею 1400 м². Продавці вказують, що будинок оснащено газовим опаленням, водовідведенням і електропостачанням. Водночас фасад зберіг історичну кладку з жовтої київської цегли, яка залишилася неоштукатуреною ще з повоєнних часів.
Після націоналізації в радянські часи садиба перейшла у володіння заводу “Укркабель”, де її використовували для облаштування комунальних квартир для працівників. Однак після банкрутства підприємства будинок опинився в руках нових власників, а мешканців почали поступово виселяти.
“Після збанкрутіння підприємства будинок як один із активів перейшов до нових власників. Людей почали відселяти. Кому наразі належить будівля, достеменно невідомо”, – пам’яткоохоронець зазначив.
На сьогодні покупцям пропонують широкий вибір варіантів використання цієї пам’ятки, однак не вказується обов’язок реставрації або збереження її історичної цінності. Попри численні спроби продажу у 2019, 2021 та 2022 роках, садиба досі не знайшла нового господаря.