Історична будівля в Шевченківському районі Києва, збудована наприкінці XIX століття священником Казимиром Котунським, знову з’явилася на сайтах продажу нерухомості. Її пропонують використати як клініку, готель або освітній заклад.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Історична будівля в Шевченківському районі Києва, збудована наприкінці XIX століття священником Казимиром Котунським, знову з’явилася на сайтах продажу нерухомості. Садибу пропонують купити за $380 000 або 15,6 млн гривень. Утім, в оголошеннях на майданчиках OLX і Flatfy не згадується про те, що будівля має статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення, що передбачає обов’язок реставрації.

За словами пам’яткоохоронця Дмитра Перова, садибу, розташовану на вулиці Якубенківській, 6 (колишня Тропініна), у попередні роки неодноразово виставляли на продаж, однак нових власників вона поки що не отримала. Оголошення про продаж зазначає, що будівлю можна використати як клініку, бутик-готель, спортивний чи освітній заклад.

“Знову виставили на продаж садибу Казимира Котунського, 1890-х років. Двоповерхова історична садиба має дійсний статус памʼятки архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний № 484-Кв)”, – наголосив Перов.

Садиба має загальну площу 460 м², у ній розташовано шість кімнат, мансарду, два поверхи. Поруч із будівлею є ділянка землі площею 1400 м². Продавці вказують, що будинок оснащено газовим опаленням, водовідведенням і електропостачанням. Водночас фасад зберіг історичну кладку з жовтої київської цегли, яка залишилася неоштукатуреною ще з повоєнних часів.

Після націоналізації в радянські часи садиба перейшла у володіння заводу “Укркабель”, де її використовували для облаштування комунальних квартир для працівників. Однак після банкрутства підприємства будинок опинився в руках нових власників, а мешканців почали поступово виселяти.

“Після збанкрутіння підприємства будинок як один із активів перейшов до нових власників. Людей почали відселяти. Кому наразі належить будівля, достеменно невідомо”, – пам’яткоохоронець зазначив.

На сьогодні покупцям пропонують широкий вибір варіантів використання цієї пам’ятки, однак не вказується обов’язок реставрації або збереження її історичної цінності. Попри численні спроби продажу у 2019, 2021 та 2022 роках, садиба досі не знайшла нового господаря.