Зростання витрат на війну та корупція обмежують здатність Російської Федерації підтримувати оборонний сектор без шкоди для економіки.

Про це повідомляє Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що економіка Росії все більше потерпає через витрати на військові дії проти України, корупцію та дефіцит робочої сили. Такі фактори ускладнюють підтримку оборонного сектору країни без значних економічних втрат.

У своєму звіті ISW наводить кілька ключових даних. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що витрати Росії на війну перевищили 200 мільярдів доларів, а втрати з лютого 2022 року склали понад 700 тисяч військових, включаючи нещодавні втрати на рівні тисячі солдатів щодня.

Український Центр протидії дезінформації повідомив, що ліквідні активи Фонду національного добробуту РФ скоротилися з 140 мільярдів доларів у лютому 2022 року до 53,8 мільярда доларів на початок грудня 2024 року. Зазначається, що Росія все більше залежить від резервів у китайському юані та продажу золота для покриття бюджетного дефіциту. Також підкреслено, що у проекті бюджету на 2025-2027 роки третина коштів закладена на оборонні витрати, що свідчить про нестабільні пріоритети РФ.

Крім цього, генеральний прокурор РФ Ігор Краснов заявив, що рівень корупційних злочинів у 2024 році зріс на 30% порівняно з попереднім роком. Усього за рік до дисциплінарної відповідальності притягнуто понад 30 тисяч чиновників.

Аналітики ISW вважають, що економічні проблеми Росії, спричинені війною, разом із масштабною корупцією та неефективною оборонною промисловістю, ймовірно, посилять витрати на війну, що ще більше підриває можливість країни забезпечувати оборонний сектор без ризику для економічної стабільності.