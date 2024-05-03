Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Там зазначають, що Путін 2 травня зустрівся з губернатором Тульської області, афілійованим з “ПВК Вагнера”, Олексієм Дюміним і це може свідчити про ймовірне бажання президента РФ послабити позиції Шойгу.
Ймовірно, Путін навмисно оприлюднив відео своєї зустрічі з Дюміним після резонансного арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня та перед інавгурацією 7 травня, щоб покарати очолюване Шойгу Міноборони за недосягнення поставлених військових цілей Кремлем.
«Зустріч Путіна і Дюміна викликала значне обговорення в російському інформаційному просторі. Причому численні російські військові пропагандистські блогери та політичні оглядачі зазначали, що зустріч відбулася між арештом Іванова та очікуваними змінами в уряді після інавгурації», – йдеться у матеріалі.
Також у Росії обговорюється можливість того, що Кремль може призначити Дюміна на нову посаду, наприклад, заступником голови Комісії російського військово-промислового комплексу.
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