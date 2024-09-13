Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що російські війська незначно просувалися на захід від Вишневки (на південний захід від Коренево) і в північному Краснооктябрьском (на південний захід від Коренево).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Коренево після початку контратак в ніч з 10 на 11 вересня, в тому числі Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Внезапне, Гордєєвку, Краснооктябрьское, Обухівку, Снагост, 10-й жовтень.

Усі ці населені пункти знаходяться в межах існуючого заявленого ліміту просування росіян, і ISW ще не має візуального підтвердження того, що російські війська відбили будь-який із цих населених пунктів, за винятком частин Снагоста та Краснооктябрьского, зазначають аналітики інституту.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська продовжували просуватися на південний схід від Коренево і на північний схід від Снагоста (на південний захід від Коренево), хоча ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

Українські війська продовжували контратаку на ділянках, де російські війська почали контратаки, а також здійснили додаткові атаки за межами виступу, досягнувши Глушківського району (на захід від Коренівського району). Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що українська піхота просунулася через кордон до південно-західного Тетькіного (приблизно 40 км на південний захід від нинішнього українського виступу в Курській області).

Додаткові кадри з геолокацією показують, як українська бронетехніка та піхота без протидії обходять російські протитанкові перешкоди “зуби дракона” на російсько-українському кордоні на південний захід від Нового Путу (на південний захід від Глушкового), що вказує на те, що українські війська просунулися в цьому районі та що росіяни сили не були готові використати перешкоди для відбиття транскордонних українських нападів. Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували штурми поблизу Нового Путу, Медвежього (на південний схід від Глушкового), Снагоста, Ольговки (на схід від Коренево) і Фанасеєвки (на південний схід від Суджі).

Військові експерти ISW зазначають, що російські війська настільки просунулися в тих районах Курської області, які українські війська ще не повністю контролювали та не намагалися контролювати, і окупанти, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами, коли насправді заходитимуть на підконтрольку ЗСУ територію.

ISW використовує визначення “контролю”, коли йдеться про контроль місцевості, у якому “контроль є тактичним завданням місії, яке вимагає від командира підтримувати фізичний вплив на визначену територію, щоб запобігти її використанню ворогом або створити умови, необхідні для успішного російські війська просунулися приблизно на 58 квадратних кілометрів у районах, де ISW спостерігала або максималістські твердження, або візуальні докази дії українських сил після початку контратак у ніч з 10 на 11 вересня.