Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що Україна запросила Росію взяти участь у другому мирному саміті, але Кремль не продемонстрував «жодної зацікавленості в участі в цьому заході». Зеленський також зауважив в інтерв’ю New Yorker 22 вересня, що Росія «не зацікавлена в завершенні війни на будь-яких розумних умовах і імітує зацікавленість у переговорах».

Сам же речник Кремля Дмитро Пєсков, зокрема, заявив 22 вересня, що «немає альтернативи» російській перемозі в Україні, підтвердивши небажання Росії вести переговори на інших умовах, окрім капітуляції України, зазначали у звіті. Пєсков також назвав НАТО і Захід «колективним ворогом». Речник МЗС Росії Марія Захарова нещодавно заявила, що Росія не братиме участі у другому українському мирному саміті або в будь-яких «подібних самітах».