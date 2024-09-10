Кремлівські посадовці, ймовірно, намагаються ініціювати міжнародні мирні посередницькі зусилля щодо війни в Україні, при цьому демонструючи небажання Росії вести чесні переговори з Україною.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Подробиці: 9 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч із главами зовнішньополітичних відомств Бразилії Мауро Вієйрою та Індії Субрахманьямом Джайшанкаром під час засідання Ради співробітництва Росії з країнами Перської затоки у Саудівській Аравії.

МЗС Росії заявило, що Лавров обговорив ситуацію в Україні з Вієйрою та Джайшанкаром, проте деталей не надало.

Бразилія та Китай з травня пропонують свій мирний план із шести пунктів щодо “Політичного врегулювання української кризи”, який має вигідні для Росії положення.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нещодавно підтвердив прихильність Індії миру в Україні на основі міжнародного права, підкресливши важливість поваги до територіальної цілісності та суверенітету.

Однак Лавров продовжив просувати кремлівські наративи, що демонструють небажання Росії вести переговори в добросовісному форматі, назвавши мирну ініціативу президента України Володимира Зеленського, яка заснована на міжнародному праві, “ультиматумом”. Лавров також заявив, що Росія ніколи серйозно не розглядала цей план.

Українська сторона нещодавно запросила представника Росії взяти участь у другому мирному саміті, який відбудеться цього року.