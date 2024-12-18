Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська влада уникає офіційного підтвердження присутності північнокорейських солдатів у Курській області. Така поведінка, на думку експертів, обумовлена небажанням Кремля визнавати свою неспроможність захищати власну територію без залучення іноземних військових.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

“Кремль, ймовірно, і надалі уникатиме підтвердження присутності північнокорейських солдатів, оскільки це означало б визнання того, що Росія потребує іноземних військових для оборони власної території. Це також спростовує заяви Путіна про нібито високий рівень мобілізації серед росіян”, – йдеться у звіті ISW.

Експерти підкреслюють, що така політика Росії має на меті уникнути дискредитації її військових можливостей, оскільки залучення іноземних сил суперечить заявленій самодостатності Кремля у війні проти України.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі раніше заявив, що північнокорейські військові беруть участь у бойових діях у Курській області, зазнаючи втрат. За його словами, протягом останніх днів солдати КНДР переміщувалися з резервних позицій до передової.

“Ми спостерігали, як північнокорейські солдати переміщуються до лінії фронту”, – зазначив Кірбі.

Подібну інформацію підтвердив і представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, який повідомив про загиблих і поранених серед військових КНДР. Проте деталі щодо масштабів втрат не були оприлюднені.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Росія намагається приховати участь північнокорейських військових у боях. Він зазначив, що загарбники спалюють обличчя загиблих солдатів КНДР, аби зробити неможливим їхнє впізнання.

“Російські військові навіть забороняють північнокорейським військовослужбовцям показувати свої обличчя під час навчань”, – сказав Зеленський.

Українські джерела повідомляли, що Росія маскує північнокорейських солдатів під військових з Бурятії, аби уникнути скандалів. За даними ISW, російські офіційні особи та ЗМІ досі не визнали факту розгортання військ КНДР на території Росії.