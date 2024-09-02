Аналітики фіксують просування російських загарбників у районі Глибокого, на південний схід від Куп'янська та Покровська, а також на південний захід від Донецька.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 вересня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в межах західного Глибокого. Водночас переміщення ворога поблизу Глибокого є спорадичними через дії українських безпілотників. Тривали бої під Липцями та у Вовчанську.

Ворог нещодавно незначно просунувся на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 серпня, показують, що росіяни нещодавно незначно просунулися на південний захід від Піщаного.Російські війська також здійснили наземні атаки на північний поблизу Синьківки, Колисинківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки, Берестового, біля Твердохлібового, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського, Тернів і Торського, в районі Серебрянського лісу. Водночас глава Міноборони РФ заявив про захоплення Синьківки.

1 вересня окупанти продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. В Міноборони РФ 1 вересня заявили про окупацію Виїмки (на південний схід від Сіверська), хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви. Бої тривали біля Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Роздолівки та Званівки.

Російські загарбники 1 вересня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але просування не здійснили. Тривали бої у східній частині Часового Яру, біля Калинівки та в напрямках Майське і Маркове, біля Іванівського, Білої Гори, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Ворог 1 вересня продовжив наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися на 800 метрів у Дружбі у напрямку Дачне, щоб провести штурм Торецька з півночі, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Російські війська нещодавно просунулися в Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Михайлівки та в межах центральної Долинівки, ймовірно, захопили поселення. Аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтвердження того, що російські війська діють у Селидовому, попри численні заяви росіян протягом останніх кількох днів, що війська РФ просунулися в межах населеного пункту.

Окупанти продовжували наступальні дії на захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. У Генштабі України повідомляли, що 31 серпня та 1 вересня російські війська вели наступальні дії поблизу Красногорівки та Георгіївки.

31 серпня та 1 вересня російські війська продовжували наземні атаки на заході Запорізької області поблизу Роботиного та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. 1 вересня російські окупанти здійснили два штурми на невстановлених ділянках Херсонського напрямку.