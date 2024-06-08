Зусилля Росії, ймовірно, спрямовані на те, щоб не дати Україні накопичити особовий склад і ресурси, які потрібні для того, щоб перехопити ініціативу. Це є частиною підходу до війни на виснаження.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW проаналізували так звану “теорію перемоги” в Україні, яку сформулював президент Росії Володимир Путін. Вона передбачає, що російські війська зможуть продовжувати просування і виграти війну на виснаження проти українських сил.

Російський диктатор після виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що Росії не потрібно проводити черговий призов резервістів, подібний до часткової мобілізації у вересні 2022 року, оскільки Росія не намагається швидко досягти своїх військових цілей в Україні. Одночасно Путін визнав, що нинішньої кількості російських військових, залучених до війни в Україні, буде недостатньо для швидкої перемоги, але припустив, що замість цього російські війська застосовують більш поступовий підхід.

Як зазначив Путін, війська РФ мають на меті “витіснити” українські сили “з тих територій, які мають бути під російським контролем”, тому мобілізація не потрібна.

Аналітики зазначають, що стратегія Путіна підкріплюється затримкою західної безпекової допомоги Україні останніми місяцями, що дозволило росіянам захопити й утримувати ініціативу на всьому театрі бойових дій, а також проводити наступальні операції на сході України.

“Теорія перемоги Путіна ґрунтується на здатності Росії пережити й подолати обіцяну західну безпекову допомогу Україні та зусилля України щодо мобілізації та накопичення ресурсів, і Путін, ймовірно, вважає, що російські війська зможуть використати свою перевагу в живій силі й матеріально-технічних засобах для того, щоб переважати українські війська”, — йдеться у звіті.