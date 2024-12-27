Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про ймовірне взяття Курахового у Донецькій області, проте Генштаб України поки не коментує ситуацію.

Про це йдеться у звіті ISW.

За даними аналітиків ISW, могли взяти під контроль Курахове після двох місяців активних боїв. Інститут припускає, що окупанти досягли адміністративних кордонів населеного пункту, захопили території на південь від нього та поля на північ від селища Дальнє.

“Російські джерела оприлюднили суперечливі заяви про масштаби російського просування в Кураховому: деякі мілблогери стверджували, що російські війська просунулися за межі Курахового в напрямку Дачного (на захід від Курахового), в той час як інші стверджували, що російські війська безуспішно атакують Курахівську теплову електростанцію (ТЕС) на захід від Курахового – яка, за оцінками ISW, знаходиться за межами адміністративних кордонів Курахового”, – йдеться у звіті.

Згідно зі звітом, російські військові активізували зусилля для взяття міста в жовтні 2024 року, стягнувши до району приблизно 35–36 тисяч солдатів. Протягом двох місяців вони неодноразово здійснювали бронетанкові атаки, що призвело до значних втрат техніки.

Аналітики також вважають, що подальше просування російських військ може бути ускладненим. Українські сили можуть укріпитися на Курахівській ТЕС, а російські військові можуть зіткнутися з проблемами при спробах обійти ці позиції через населені пункти Дачне чи Улаклі.

Інститут також зазначає, що наразі офіційних підтверджень захоплення міста немає, а ситуація залишається напруженою.