Влада держави-агресорки намагається виправдати втрати у війні та її тривалість. Зокрема, заспокоєння Путіна щодо російської економіки – це частина підготовки росіян до затяжної війни.

У Росії не вийшло швидко захопити Україну, адже повномасштабна війна триває вже третій рік. Тому тепер російський президент Владімір Путін готує суспільство до затяжної війни.

Повідомляє Інститут вивчення війни.

У зведення аналітиків мовиться, що Путін продовжує намагатися врівноважити зусилля Кремля із формування соціальних очікувань щодо затяжної російської війни та заспокоїти стурбованість російського суспільства щодо економічних наслідків війни та трудової міграції.

Зокрема, Путін заявляв, що в найближчі роки Росія відчуватиме високий попит на людський капітал і зіткнеться з нестачею робочої сили. Лідер Росії наголосив, що майбутній дефіцит робочої сили в Росії є “абсолютно очевидним” і що “критично важливо” підвищити продуктивність праці, модернізувати та автоматизувати різні сектори економіки. Зокрема, мовиться про промислове виробництво, сфери послуг та агропромислову сферу.

Владімір Путін також сказав, що “великого вибору” у Росії нема, адже потрібно або підвищувати продуктивність власних сил, або імпортувати їх з-за кордону. Крім цього, президент Росії також зауважив, що Росія повинна продовжувати покладатися на міграцію для розв’язання проблеми нестачі робочої сили. Ймовірно, це сигналізує російським ультранаціоналістичним виборцям припинити заклики до політики проти мігрантів, особливо після теракту у “Крокус Сіті Холі.

В Інституті вивчення війни зазначають, що російська риторика про переговори вийшла на новий рівень:

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу стверджував, що вони з міністром оборони Франції відзначили “готовність до діалогу щодо України”, який міг би нагадувати російсько-українські мирні переговори у квітні 2022 року, хоча у Франції це заперечували. Російські посадовці вдають зацікавленість у переговорах.

Ймовірно скоординовані інформаційні зусилля Лаврова та Шойгу можуть сигналізувати про новий рівень посилення російської риторики щодо переговорів. Лавров використав зустріч десятків іноземних послів із незахідних держав, щоб засудити українську “формулу миру”. Він заявив, що Росія готова вести переговори на вигідних для Кремля умовах.

Російські офіційні особи неодноразово неправдиво звинувачували Україну та Захід у відсутності мирних перемовин, попри численні публічні заяви Росії про те, що там не зацікавлені ​​в добросовісних переговорах з Україною.