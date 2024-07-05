Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприховано вимагає фактичної капітуляції України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Путін прямо відкинув участь РФ у будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи “незворотної” “демілітаризації” України як передумови для припинення вогню.

Аналітики зазначають, що, таким чином, Путін вимагає від України фактичної капітуляції для припинення вогню.

Путін прокоментував перспективи припинення вогню в Україні шляхом переговорів на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані (Казахстан) 4 липня, але замість того, щоб запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, він прямо відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню.

Правитель Кремля неодноразово зображував Захід як свого імовірного партнера з переговорів щодо угоди про припинення вогню, щоб спонукати Захід до поступок у питанні українського суверенітету, але Путін, зокрема, відкинув усі сторони-посередники в укладанні угоди між Україною та Росією.

Він також відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, незважаючи на те, що раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким Росія може вести переговори.

Експерти підсумовують: “Тепер Путін назвав усі українські органи влади нелегітимними або непридатними для переговорів і відхилив ідею участі третіх сторін у переговорах, фактично відкинувши будь-який реальний процес повноцінних переговорів щодо угоди про припинення вогню.

Натомість він наголосив на своїй вимозі до України про припинення вогню”.

Крім того, Путін висунув основною вимогою “демілітаризацію” України як головну передумову угоди про припинення вогню.