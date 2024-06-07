Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно в Україні. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Військові аналітики пишуть, що Путін припустив, що приблизно 5 000 російських військовослужбовців гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця, а це означає, що приблизно 15 000 російських військовослужбовців отримують поранення, виходячи зі стандартного співвідношення поранених до вбитих як три до одного.

ISW не може підтвердити озвучену Путіним цифру втрат, однак ця цифра збігається з нижньою межею українських повідомлень про російські втрати.

Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 2 травня, що російські війська втрачають від 25 000 до 30 000 вбитими і пораненими щомісяця.

15 січня 2024 року заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що Росія вербує близько 30 000 осіб на місяць.

Російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні російського наступу влітку 2024 року, і незрозуміло, чи зберегло Міністерство оборони Росії рівень вербування у 30 000 осіб.

На початку травня 2024 року Павлюк заявив, що російські війська мають намір підготувати ще близько 100 000 військовослужбовців для участі в наступальних операціях у червні і липні цього року і ще 300 000 військовослужбовців до кінця 2024 року.