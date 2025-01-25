Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін відповів Трампу під час інтерв’ю 24 січня, заявивши, що Росія і США є великими виробниками і споживачами нафти, і що «занадто високі ціни – це погано» як для американської, так і для російської економіки.

Російський диктатор стверджував, що РФ і США покладаються на енергетичні ресурси для внутрішньої промисловості, а «занадто низькі ціни» нібито «підірвуть інвестиційні можливості енергетичних компаній». Таким чином Путін намагався зобразити більш сучасну і диверсифіковану економіку США як таку, що функціонує подібно до економіки Росії, яка є нафтогазовою державою, що значною мірою залежить від доходів з експорту енергоносіїв.

“Падіння цін на нафту призведе до зменшення доходів федерального бюджету Росії і ризикує підірвати стабільність російського режиму, а також зменшить частку Росії на світовому нафтовому ринку та її економічний вплив на світовій арені”, — вважають аналітики ISW.

У звіті зазначається, що акцент Путіна на необхідності утримувати ціни заради інвестицій енергетичних компаній також демонструє, наскільки він вважає за необхідне догоджати еліті свого найближчого оточення, яка має особисті інтереси в енергетичному секторі.

“Спроба Путіна представити зниження цін на нафту таким, що суперечить інтересам США, свідчить про те, що він боїться потенційної шкоди, яку така політика може завдати Росії, і намагається переконати Трампа відмовитися від цих пропозицій, не поступаючись при цьому наполяганням президента на змістовних переговорах щодо припинення війни”, — вважають в ISW.

Також на думку аналітиків Інституту вивчення війни, Путін під час інтерв’ю на державному телебаченні дав сигнал російському суспільству, що «Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому, і що війна навряд чи закінчиться найближчим часом».

У середу Трамп заявив, що не хоче завдати шкоди РФ, однак не матиме іншого вибору, як запровадити «високі податки, тарифи та санкції» на товари з Росії, якщо Москва не піде на угоду про мир в Україні.

Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на заяву Трампа сказав, що зниження світових цін на нафту не вплине на війну.