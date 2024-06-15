Аналітики вважають, що Росія виявляє фальшиву "зацікавленість" в мирних перемовах з Україною. Насправді ж, Кремль має на меті змусити Захід піти на поступки в питанні територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

“Путін і Кремль помітно посилили свою експансіоністську риторику стосовно України з грудня 2023 року і все частіше вказують на те, що Росія має намір завоювати більше території в Україні та прагне повністю знищити українську державність та ідентичність. Військові дії та наступ у Харківській області свідчать про те, що Москва більше зацікавлена в досягненні своєї довгострокової мети — максималістської перемоги в Україні, ніж у будь-якому врегулюванні, яке б негайно заморозило лінію фронту на поточному рівні”, — зазначають аналітики.

Крім того, Путін розглядає збереження Росією контролю над нині окупованою українською територією як основу для переговорів, що не підлягає обговоренню, нагадали в ISW.

“Вимоги Путіна продовжують відображати його давно висунуті ультиматуми, які базуються на припущеннях, які заперечують існування незалежної та суверенної України та мають на меті спокусити Захід завчасно піти на компроміс щодо суверенітету та територіальної цілісності України”, — наголосили в ISW.

На думку експертів ISW, перемога Росії у війні не тільки б усунула б загрозу України як потенційного супротивника під час можливого конфлікту з НАТО, але й надала б Росії доступ до мільйонів людей, яких вона зможе примусово забрати до армії, та до більшої частини ресурсів і промислового потенціалу України.