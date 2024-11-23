Найближчими днями Росія може додатково провести випробувальні запуски балістичних ракет.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що Росія може додатково провести випробувальні запуски таких же чи подібних балістичних ракет найближчими днями для досягнення того ж “риторичного ефекту”.

Російські джерела стверджували, що Росія закриє частину свого повітряного простору на 23-24 листопада для випробування ракети, але не уточнили, який саме тип ракети випробовують російські сили.

Разом з тим, заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький 22 листопада попередив, що Росія, ймовірно, має до 10 ракет “Орєшник” і що Росія, ймовірно, проведе випробувальні пуски всіх цих ракет у майбутньому.

У звіті зазначають, що президент Росії Володимир Путін і російське військове керівництво продовжують вихваляти балістичну ракету, яку російські війська запустили по Україні 21 листопада, ймовірно, намагаючись штучно завищити очікування щодо російських можливостей і заохотити відмовитися від підтримки України.

Нагадаємо, 21 листопада Росія здійснила комбіновану ракетну атаку на Україну, використавши ракети Х-101, Х-47М2 “Кинжал” і міжконтинентальну балістичну ракету для удару по Дніпру.