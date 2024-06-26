Водночас речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця підполковник Назар Волошин також повідомив, що російські війська мають намір перекинути частини 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) та “9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії” на Харківський напрямок, щоб компенсувати важкі російські втрати.

ISW має інформацію про те, що російські військові перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус так званої “ДНР”) з заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок, але не зафіксувала жодних повідомлень про російську “51-шу армію”.

Російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій, можливо, ще з часів Другої світової війни, “51-ій армії”, припускають в ISW.