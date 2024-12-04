Росія активно організовує дискредитаційні кампанії проти української влади, спрямовані на підрив довіри громадян до уряду та створення враження, що Україна нібито відмовляється від переговорів щодо обміну військовополоненими.

Про це повідомили у ISW.

27 листопада представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ готова здійснити обмін 630 українських військовополонених у форматі “один на один”. 2 грудня російська омбудсмен Тетяна Москалькова оприлюднила список цих військовополонених і звинуватила Україну у нібито відмові від запропонованого обміну.

“Одне з російських інсайдерських джерел зазначило, що 29 листопада і 3 грудня заяви Захарової та Москалькової про нібито готовність Росії провести великий обмін полоненими є спробою представити західним партнерам і союзникам України неправдивий наратив про те, що українське керівництво не бажає вести переговори, при цьому брехливо зображуючи Росію як сторону, яка зацікавлена в переговорах”, — йдеться у повідомленні.

3 грудня секретар Координаційного штабу, заступник начальника ГУР МО України, бригадний генерал Дмитро Усов спростував заяви Москви щодо обміну військовополоненими. Він зазначив, що Росія не подавала офіційних запитів, а серед оприлюднених нею списків є цивільні та вже повернуті додому особи. Усов вважає, що це спроба дискредитації української влади.

Аналітики ISW зазначають, що такі дії Кремля, ймовірно, спрямовані на відволікання уваги від зусиль РФ зірвати процес обміну військовополоненими та від постійних повідомлень про порушення прав людини в Росії, включно зі стратами українських військовополонених.