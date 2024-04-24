Російські окупанти, як і раніше, концентрують свою увагу на трьох операціях за такими напрямками: Луганська та Донецька області, а також південь України.

Російські війська здійснили чергове просування поблизу Донецька. Проте, і українські війська зміцнюють свої позиції. Зокрема, поблизу Часового Яру. Російські посадовці планують систематично атакувати Україну, щоб послабити її позиції. А іноземні країни поділилися на два табори: які підтримують Росію і ті, які допомагають Україні.

Агенство UA News зібрало ключові тези звіту Інституту вивчення війни за 23 квітня 2024 року.

На Луганщині ворог має на меті захопити решту області та просунутися на захід у східну Харківську та північну Донецьку області. У межах цієї операції російські сили 23 квітня здійснювали відносно інтенсивні атаки біля Сватового та Кремінної. Але у ISW стверджують, що підтверджених просувань там не відбулося.

Український Генштаб також повідомив, що ЗСУ вдалося відбити російські атаки поблизу Берестового; біля Надії, Новоєгорівки, Греківки; біля Тернів, Торського, Ямполівки; в районі Серебрянського лісу і біля Білогорівки.

А ось російське Міноборони повідомляло про невдалу українську контратаку на південний захід від Кремінної в районі Григорівки.

На Донеччині російські війська 23 квітня продовжили здійснювати наступ на північний захід від Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

ЗСУ вдалося відбити декілька російських атак росіян Золотарівки та Верхньокам’янського, а також в районі Спірного та Виїмки.

Також українські військові змогли відновити позиції на схід від Часового Яру, попри російські наступальні операції, які відбувалися 23 квітня.

При цьому російські військові блогери стверджували, що підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії і батальйону «Сармат» міжнародної добровольчої бригади «Пятнашка» так званої «ДНР» атакували східну околицю Часового Яру.

А ще російські блогери повідомляли про просування окупаційної армії на північний захід від Авдіївки 23 квітня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

При цьому російські сили незначно просунулися на захід і південний захід від Донецька на тлі триваючих боїв у цьому районі 23 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 квітня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південь від Красногорівки.

На заході Запорізької області протягом 23 квітня тривали позиційні бої під Роботиним і Вербовим.

Тривали позиційні бої і на лівому березі Херсонської області, в тому числі в районі Кринок.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наголосив, що Росія планує тривалі наступальні операції поблизу Часового Яру, Авдіївки та Донецька. А також повідомив про намір Росії посилити свою ударну кампанію, щоб порушити українське матеріально-технічне забезпечення.

Шойгу також заявив, що російські війська посилять удари по українських логістичних центрах і сховищах західної зброї. Найімовірніше, це відбудеться найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі до того, як очікуване надходження допомоги від США почне полегшувати критичну нестачу ракет ППО в Україні.