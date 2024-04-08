Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що 7 квітня позиційні бої тривали на захід від Кремінної біля Тернів та на південь від Кремінної біля Білогорівки.
Позиційні бойові дії тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.
Аналітики зазначають, що війська РФ нещодавно здійснили підтверджене просування на захід від Авдіївки 7 квітня на тлі безперервних позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, показують, що російські окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).
Відомий російський воєнкор, пов’язаний з Кремлем, стверджував, що війська РФ нібито наразі контролюють щонайменше 80% Первомайського, що узгоджується з поточною оцінкою ISW про просування росіян у цьому селищі.
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