На фронті російські війська просунулися на захід від Авдіївки. Позиційні бої тривають в районі Кремінної, на північний захід від Бахмута, на ділянці адмінкордону Донецької, Запорізької областей та біля Кринок на Херсонщині.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що 7 квітня позиційні бої тривали на захід від Кремінної біля Тернів та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Позиційні бойові дії тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Аналітики зазначають, що війська РФ нещодавно здійснили підтверджене просування на захід від Авдіївки 7 квітня на тлі безперервних позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, показують, що російські окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

Відомий російський воєнкор, пов’язаний з Кремлем, стверджував, що війська РФ нібито наразі контролюють щонайменше 80% Первомайського, що узгоджується з поточною оцінкою ISW про просування росіян у цьому селищі.