Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, така позиція Путіна не призведе до стійкого миру, оскільки вимоги кремлівського диктатора базуються на ізоляції України та ослабленні Північноатлантичного альянсу (НАТО).

У звіті ISW проаналізували публікацію Financial Times (FT) від 10 січня, в якій колишній високопоставлений кремлівський чиновник та інше джерело розповіли, що “Путін на будь-яких подібних переговорах буде зберігати свої довоєнні вимоги щодо запобігання вступу України до НАТО, та примусу блоку вивести військові контингенти з країн Східної Європи”.

Ці ж співрозмовники розповіли FT, що Путін “намагатиметься змінити правила міжнародної системи, щоб гарантувати, що немає “жодних загроз для Росії”, що фактично співзвучно з його ультиматумом у грудні 2021 року Сполученим Штатам Америки перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Тоді, як нагадали аналітики, очільник Кремля вимагав від НАТО:

узяти на себе зобов’язання не приймати Україну або будь-які інші країни як нових членів;

не розширювати альянс і не розгортати військові сили блоку у державах, які стали членами НАТО після травня 1997 року;

заборонити будь-яку військову діяльність НАТО в Україні, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії,

заборонити розгортання ракет середньої дальності в районах, які можуть досягти території РФ,

заборонити США розгортати ракети середньої дальності в Європі або ядерні ракети за межами території Штатів.

Разом з тим, аналітики зазначають, що НАТО “не зробило жодних суттєвих дій щодо розширення у Східній Європі або просування майбутнього членства України в НАТО між Бухарестською декларацією 2008 року, яка обіцяла Україні та Грузії можливе членство в НАТО, і 2022 роком”.