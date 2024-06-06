Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відзначили аналітики з посиланням на статтю Telegraph від 5 червня, українські військові, які діють поблизу Вовчанська на північний схід від Харкова, повідомили, що західні боєприпаси почали надходити до їхньої ділянки фронту, але російські сили в цьому районі все ще зберігають перевагу в боєприпасах. Один український військовий розповів Telegraph, що російські сили все ще зберігають артилерійську перевагу п’ять до одного.

Інший український військовий розповів естонському виданню ERR, що боєприпаси, надані Заходом, почали “просочуватися” на лінію фронту, але в недостатньому обсязі. При цьому видання не називає, про яку саме ділянку фронту йдеться. Зазначається, що цей український військовий заявив, що російські сили продовжують мати “значну перевагу” в боєприпасах.

За оцінками ISW, російські війська намагаються досягти значних тактичних і оперативних успіхів до того, як американська військова допомога прибуде українським силам на лінії фронту в повному обсязі.