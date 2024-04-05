Так, росіяни проводять військові реформи, відтворюють Ленінградський і Московський військові округи.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, глава Генштабу РФ Валерій Герасимов і глава МЗС РФ Сергій Лавров активізували інформаційні операції, щоб залякати Захід і підштовхнути Україну до переговорів.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 4 квітня йдеться, що Шойгу почав погрожувати Франції, щоб стримати підтримку України з боку країн Заходу. Він робить вигляд, що його нібито цікавлять переговори з Києвом. Однак це є лише частиною широкої інформаційної операції, яка покликана змусити Захід підштовхнути Україну до переговорів на умовах Москви.

Також, як повідомляється, Пєсков повідомив, що НАТО і Росія зараз перебувають у “прямій конфронтації”, а Альянс нібито втягнутий у “конфлікт навколо України”. Прес-секретар президента РФ звинуватив НАТО в тому, що воно наблизилося до кордонів Росії.

За словами аналітиків, у Росії вже давно хочуть представити Захід і НАТО як екзистенційну загрозу. Таким чином пропаганда хоче виправдати війну проти України. Слова Пєскова є посиленням цього наративу. Москва використовує загрозливі висловлювання, щоб затримати і вплинути на ухвалення важливих рішень про підтримку України на Заході.

У ISW повідомили, що Лавров також імітував зацікавленість у переговорах про припинення війни в Україні. Він використав зустріч з іноземними послами з “незахідних” держав, щоб засудити “Формулу миру” президента України Володимира Зеленського.

За його словами, Москва готова вести переговори на вигідних для себе умовах.

Крім того, як повідомляється, начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасимов звернувся до членів Співдружності Незалежних Держав (СНД) із закликом активізувати співробітництво в боротьбі з якимись загрозами Заходу. Він заявив, що країни СНД нині стикаються з “дедалі реальнішими і різноманітнішими викликами”.

Ситуцація вимагає від них наявності добре оснащених і навчених збройних сил, оскільки Захід нібито послідовно руйнує “фундаментальні основи стратегічної стабільності та інститутів міжнародної безпеки”.Аналітики вважають, що РФ продовжує готуватися до війни з НАТО. Так, росіяни проводять військові реформи, відтворюють Ленінградський військовий округ і Московський військовий округ.