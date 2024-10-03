Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Україна продовжує робити кроки для збільшення внутрішнього виробництва військової техніки, особливо у сфері безпілотників, щоб зберегти перевагу над Росією.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські компанії здатні виробляти до чотирьох мільйонів безпілотників на рік, а вже укладено контракти на виробництво 1,5 мільйона дронів (ймовірно, у 2024 році).
У звіті згадується, що російський президент Володимир Путін заявив про плани збільшити виробництво безпілотників до 1,4 мільйона у 2024 році, що є меншим за два мільйони БпЛА, які Україна планує виготовити того ж року.
Зеленський також повідомив, що щомісяця Україна може виробляти 15 самохідних артилерійських установок “Богдана”, і нещодавно було успішно випробувано вітчизняну балістичну ракету.
Міністр оборони Рустем Умєров 2 жовтня заявив, що Україна продовжить пріоритизувати виробництво безпілотників та ракет дальнього радіуса дії, включно з балістичними.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив 2 жовтня, що у проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено 7 мільярдів доларів на закупівлю озброєння та військової техніки, що на 65% більше, ніж у бюджеті 2024 року.
Шмигаль також додав, що у 2023 році внутрішнє виробництво зброї зросло втричі, а за перші вісім місяців 2024 року — вдвічі.