Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Україна активно нарощує виробництво зброї, військової техніки та дронів, однак залишається залежною від значної допомоги Заходу для успішного протистояння російській агресії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Україна продовжує робити кроки для збільшення внутрішнього виробництва військової техніки, особливо у сфері безпілотників, щоб зберегти перевагу над Росією.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські компанії здатні виробляти до чотирьох мільйонів безпілотників на рік, а вже укладено контракти на виробництво 1,5 мільйона дронів (ймовірно, у 2024 році).

У звіті згадується, що російський президент Володимир Путін заявив про плани збільшити виробництво безпілотників до 1,4 мільйона у 2024 році, що є меншим за два мільйони БпЛА, які Україна планує виготовити того ж року.

Зеленський також повідомив, що щомісяця Україна може виробляти 15 самохідних артилерійських установок “Богдана”, і нещодавно було успішно випробувано вітчизняну балістичну ракету.

Міністр оборони Рустем Умєров 2 жовтня заявив, що Україна продовжить пріоритизувати виробництво безпілотників та ракет дальнього радіуса дії, включно з балістичними.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив 2 жовтня, що у проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено 7 мільярдів доларів на закупівлю озброєння та військової техніки, що на 65% більше, ніж у бюджеті 2024 року.

Шмигаль також додав, що у 2023 році внутрішнє виробництво зброї зросло втричі, а за перші вісім місяців 2024 року — вдвічі.