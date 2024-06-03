Для відбиття російських ударів по Харкову з використанням ракет і керованих авіабомб, Україні критично потрібні додаткові західні системи ППО, а також санкція партнерів на атаки західною зброєю по військових цілях на території Росії.

У звіті нагадали, що нещодавно десять партнерських країн частково або повністю скасували обмеження на використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по військових цілях на території РФ. Ці політичні рішення дозволять Силам оборони використовувати західні системи ППО для ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії.

В ISW нагадали, що у лютому 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили кілька російських військових літаків, більшість із яких завдавали ударів планерними бомбами в напрямку Авдіївки.

“Здатність українських військових збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні, свідчить про змогу повторити такі дії за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів планерними бомбами (керованими авіабомбами, КАБами. – ред.), що запускаються з повітряного простору Росії”, – йдеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни також нагадали заяву президента Володимира Зеленського про те, що російські війська не зможуть захопити Харків, якщо українські війська отримають і розгорнуть у регіоні два зенітних ракетних комплекси Patriot.

“Протягом останніх кількох тижнів російські війська завдавали ударів по Харкову за допомогою планерних бомб та різноманітних ракет. Однак дві батареї Patriot на півночі Харківської області матимуть обмежену ефективність у захисті від російських повітряних ударів без можливості вести вогонь по російських літаках у повітряному просторі Росії”, – йдеться у звіті ISW.