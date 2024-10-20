У п'ятницю, 18 жовтня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Це вже четвертий випадок обміну від часу заходу ЗСУ у Курську область РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У суботу, 19 жовтня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повернула 95 військовополонених, зокрема українських військовослужбовців, які на початку 2022 року захищали “Азовсталь” у Маріуполі. За день до цього Міноборони Росії заявило, що російська влада також повернула 95 російських військовополонених і що Об’єднані Арабські Емірати виступили посередником в обміні.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що багато українських військовополонених, які повернулися, мають важкі захворювання та тяжкі поранення, а також втратили вагу через тортури та недоїдання.

В ISW оцінили, що частота обміну військовополоненими між Україною та Росією значно зросла з початку українського вторгнення в Курську область 6 серпня, причому обидві сторони обміняли загалом 267 військовополонених кожна під час трьох окремих обмінів.

Для порівняння, Росія та Україна провели лише три обміни військовополоненими з 1 січня по 6 серпня 2024 року (до початку Курської операції).

“ISW вважає, що українське вторгнення в Курську область, ймовірно, все більше стимулює Росію брати участь в обміні військовополоненими”, — йдеться у звіті.