Сили оборони України завдали російським окупаційним військам суттєвих втрат у бронетехніці під час п'ятимісячних боїв поблизу Тернів.

Окупанти намагалися просуватися у бік Часового Яру.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

10 квітня тривали позиційні бої на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

Геолокаційні кадри і супутникові зображення свідчать про те, що окупанти втратили (імовірно, виведені з ладу і знищені) від 102 до 107 броньованих машин поблизу Тернів між 10 грудня і 10 квітня, включаючи дев’ять машин у грудні, 26 у січні, 24 у лютому, 36 у березні і від двох до семи автомобілів у перші 10 днів квітня.

10 квітня позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута.

У звіті вказується, що станом на 10 квітня російські окупанти захопили Іваніське і продовжили наступ на схід від Часів Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що окупанти просунулися на захід від Іванівського (на схід від Часового Яру) вздовж траси (Бахмут-Часів Яр).

Позиційні бої тривали на схід від Часового Яру.

Окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки, повідомляють.

Позиційні бої тривали на захід від Авдіївки.

Росіяни 10 квітня проводили механізовані штурми розміром приблизно в роту на захід від Донецька.

З 8 по 9 квітня окупанти провели механізовані штурми біля Красногорівки (на захід від Донецька) із застосуванням 15 одиниць бронетехніки, у тому числі БМП і танків Т-72. Ворог штурмував у районі щонайменше роти з десятками одиниць бронетехніки 10 квітня. 8-9 квітня ЗСУ знищили у цьому районі сім російських бронемашин.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька.

4 квітня тривали позиційні бої на межі Донецької і Запорізької області. Позиційні бої велися на південь від Великої Новосілки і на південний схід від Вугледара.

10 квітня тривали позиційні бої на заході Запорізькій області, поблизу Роботиного і на північний захід від Вербового.

ЗСУ завдали ударів по кількох командних пунктах російських окупантів під час позиційних боїв на лівому березі Херсонської області. 10 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили кілька наземних атак росіян поблизу Кринок.