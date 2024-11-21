Рівень дезертирства серед військових РФ залишається критично високим через нездатність командування забезпечити солдатів належними умовами служби та підтримкою.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що понад 1000 військових 20-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу, включно з офіцерами, залишили свої позиції.

“Станом на квітень 2024 року кількість дезертирів у 20-й дивізії значно перевищувала чисельність батальйону”, – йдеться у звіті ISW.

Серед причин масового дезертирства військовослужбовці називають відсутність виплат, значні втрати, відправлення поранених на штурмові завдання без належного лікування, а також відсутність розвідки й артилерійської підтримки під час бойових операцій.

Командування 20-ї окремої мотострілецької бригади звернулося до Міноборони РФ із проханням вжити заходів для повернення дезертирів. Водночас командування проводило опитування серед солдатів, яке підтвердило наявність системних проблем.

“Ці скарги співпадають із заявами військових блогерів про неналежне ставлення командування до солдатів. Міністерство оборони РФ, схоже, усвідомлює масштаби проблем із моральним духом”, – зазначають експерти ISW.

Окрім цього, військові 36-ї мотострілецької бригади Східного військового округу звернулися до міністра оборони РФ зі скаргами на відсутність необхідного забезпечення. Військові стверджують, що змушені купувати екіпірування та інші матеріали за власні кошти.

Ці події демонструють наростання внутрішніх проблем у збройних силах Росії, які послаблюють їхню боєздатність і демотивують солдатів.