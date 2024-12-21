Українські захисники здійснили першу роботизовану атаку із застосуванням безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) та FPV-дронів неподалік Липців на Харківщині.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначив речник однієї з українських бригад, під час операції українські сили поблизу Липців на Харківському напрямку застосували десятки UGV, оснащених кулеметами, а також використали роботизовані системи для встановлення та розмінування мінних полів у цьому районі.

У результаті операції було успішно знищено позиції російських військ, однак дата та конкретне місце атаки не розголошується.

“Українські офіційні особи неодноразово наголошували на зусиллях України використовувати технологічні інновації та асиметричні ударні можливості, щоб компенсувати обмеження живої сили України на відміну від готовності Росії прийняти неприйнятний рівень втрат заради маргінальних територіальних здобутків”, — наголосили в ISW.

Зауважимо, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомив про завершення випробування лінійки безпілотників, оснащених оптоволоконним зв’язком.