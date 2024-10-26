Президент Росії Володимир Путін натякнув, що «втома від України» Заходу заохочує Росію продовжувати повномасштабне вторгнення й реалізовувати свою теорію перемоги, яка ґрунтується на тому, що РФ здатна подолати тривалу підтримку України з боку Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Очільник Кремля Путін на запитання журналіста про те, що саме сприяє успіху наступальних операцій Росії на всьому театрі військових дій — виснажені українські війська, західна військова втома чи міць російських військових — відповів, що Росія повинна продовжувати подвоювати свої військові зусилля в Україні та не звертати уваги на обговорення втоми противника.

Путін додав, що Захід “починає реалістично оцінювати ситуацію навколо України” і “змінює свою риторику” про необхідність “стратегічної поразки” Росії, і що Росія може “тільки похвалити” Захід за цей риторичний відхід від повної поразки Росії у війні з Україною. Пізніше в інтерв’ю Путін заявив, що будь-який результат війни Росії в Україні має бути на користь Росії та ґрунтуватися на “реаліях на полі бою”, вказуючи на те, що Росія залишається відданою своїй початковій меті — змусити український уряд капітулювати та знищити українську державність.

“ISW продовжує оцінювати, що теорія перемоги Путіна ґрунтується на критичному припущенні про те, що Захід залишить Україну заради перемоги Росії або з власної волі, або у відповідь на спроби Росії переконати Захід зробити це. Однак наразі не очевидно, що Захід так і зробить”, — зазначається у звіті.