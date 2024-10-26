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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Очільник Кремля Путін на запитання журналіста про те, що саме сприяє успіху наступальних операцій Росії на всьому театрі військових дій виснажені українські війська, західна військова втома чи міць російських військових відповів, що Росія повинна продовжувати подвоювати свої військові зусилля в Україні та не звертати уваги на обговорення втоми противника.

Путін додав, що Захід “починає реалістично оцінювати ситуацію навколо України” і “змінює свою риторику” про необхідність “стратегічної поразки” Росії, і що Росія може “тільки похвалити” Захід за цей риторичний відхід від повної поразки Росії у війні з Україною. Пізніше в інтерв’ю Путін заявив, що будь-який результат війни Росії в Україні має бути на користь Росії та ґрунтуватися на “реаліях на полі бою”, вказуючи на те, що Росія залишається відданою своїй початковій меті — змусити український уряд капітулювати та знищити українську державність.

“ISW продовжує оцінювати, що теорія перемоги Путіна ґрунтується на критичному припущенні про те, що Захід залишить Україну заради перемоги Росії або з власної волі, або у відповідь на спроби Росії переконати Захід зробити це. Однак наразі не очевидно, що Захід так і зробить”, — зазначається у звіті.