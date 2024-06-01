Українську територію площею близько 752 квадратних кілометри було окуповано російською армією у 2024 році.

Про це повідомляє ISW (Інститут вивчення війни) в своєму звіті.

Військові аналітики вказують на те, що незважаючи на значні успіхи російських військ на початку травня 2024 року на півночі Харківської області, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив успішність російських наступів в Україні з початку поточного року.

За його словами, з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року російська армія окупувала 880 квадратних кілометрів. Проте ISW довели, що російські війська захопили близько 752 квадратних кілометрів у 2024 році.

Успіх української армії визначається в атаках на територію Росії, безпекових домовленостях з провідними країнами світу, дозволі Україні бити по території РФ західною зброєю.

31 травня українські війська здійснили серію атак безпілотниками та ракетами на російську радіолокаційну систему дальнього радіусу дії, розташовану в окупованому Криму, а також на нафтобазу в Краснодарському краї.

Офіційні представники США та Німеччини підтвердили, що країни змінили свою політику щодо України, дозволяючи їй використовувати їх зброю для ударів по російській території з певними обмеженнями.

31 травня Україна уклала довгострокові двосторонні угоди про безпеку зі Швецією, Ісландією та Норвегією.

31 травня Україна та Росія здійснили обмін військовополоненими в форматі “один на один”. Цей обмін став першим з 8 лютого.

Також відомо, що нещодавно російські війська здійснили просування в районі Вовчанська, Авдіївки та Донецька.