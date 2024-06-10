Дозвіл Сполучених Штатів на удари по території Росії з американської зброї, на 16% зменшили розмір "недоторканної" території агресора. Ведуться дискусії про дозвіл на атаки без обмежень.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Обмежені зміни в політиці адміністрації Байдена, які дозволили Україні використовувати надану США зброю для ураження деяких російських військових об’єктів на невеликій ділянці території РФ, яка складає лише 16 відсотків.

Штати обмежують використання Україною наданих озброєнь для завдання більш масштабних ударів по території Росії в межах досяжності ATACMS, наданих Україні.

“Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії, і політика США забороняє Україні використовувати ATACMS будь-де в Росії”, – ідеться у звіті.

Експерти зазначають, що дозвіл США фактично створив досить масштабну територію, по якій Сили оборони мають право бити із західних озброєнь. Водночас, деякі обмеження на типи американської зброї звузили можливість ЗСУ завдавати ударів по віддалених від кордону з Україною районах, які Росія використовує для прикриття власних бойових сил, органів управління, логістики і тилового забезпечення.