Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Росіяни, ймовірно, втратили позиції на лівому березі річки у Вовчанську. При цьому ворог просунувся в Запорізькій області, на захід від Донецька та, можливо, планує влаштувати оточення під Авдіївкою.

Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, які свідчать про те, що українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на заході Івано-Даріївки.

Водночас 27 і 28 липня російські війська продовжували наступальні дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Івано-Даріївки. Повідомляється, що підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії діють поблизу Переїзного (на південь від Сіверська).